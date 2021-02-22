ضمن رؤية مصر 2030.. محافظة قنا تختتم فعاليات ورش عمل حول التحول الرقمى

اختتمت محافظة قنا، فعاليات ورش عمل حول التحول الرقمى، ضمن رؤية القيادة السياسية في ميكنة أجهزة الدولة و رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشرف على تنظيم الورشة كل من: عماد عبدالله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود حمدان، وكيل وزارة المالية بقنا، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية.





وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم تنظيم ٥ ورش عمل للتحول الرقمي وإعتماد إيصال السداد المميكن بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن وميكنة أنظمة الحسابات والمخازن والاستحقاقات وشئون العاملين.





وأضاف الداودى، ان فريق عمل التحول الرقمي ضم: جهاد أبوالعزايم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وعضوية الدكتور محمد عبدالرحمن، وماجد أبوالعلا، مراقب مالي وزارة البحث العلمي والفريق المعاون، وشارك في التنظيم والتفعيل فريق الدعم الفنى من المديرية المالية بقنا وممثلي المالية بديوان عام المحافظة.





وقدم محافظ قنا، الشكر والتقدير لكل من شارك فى تنظيم ورش العمل والذي يواكب رؤية القيادة السياسية في ميكنة أجهزة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.





وشدد محافظ قنا، على ضرورة متابعة عملية التحول الرقمي داخل المحافظة والإبلاغ عن أى معوقات تعترض فريق الدعم الفني للعمل على حلها بشكل فورى.







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