بأقل جهد.. نصائح لاستعادة رشاقتك

1. توقفى عن عد السعرات الحرارية

2. املأ نصف طبقك بالخضروات.

الفواكه والخضروات مصادر للألياف والماء والعناصر الدقيقة المفيدة. أظهرت الأبحاث أنه إذا وضعت الكثير من الخضار والفواكه في طبقك ، فإن صحتك تتحسن.





3. تسوقى بذكاء



إذا كان نصف عربة التسوق الخاصة بك مليئًا بالفواكه والخضروات ، فأنت في منتصف الطريق إلى التمتع بصحة جيدة.



4. تناول ما تريدين ومتى تريدين.

5. ابدأ يومك بالبروتين.

6. امش دقيقتين كل ساعة.

إذا كان عليك الجلوس أثناء العمل ، فاجعل المشي لمدة دقيقة إلى دقيقتين لكل ساعة تقضيها جالسًا.

7.قللى من استهلاك السكر إلى 6 ملاعق.