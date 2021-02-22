بأقل جهد.. نصائح لاستعادة رشاقتك

للحفاظ على جسمك نحيفًا وصحيًا وجذابًا لسنوات عديدة بأقل جهد، إليك نصائح سريعة تساعدك على ذلك وفقا لموقع برايت سايد.
1. توقفى عن عد السعرات الحرارية
الجودة العالية للطعام أهم من السعرات الحرارية لانقاص الوزن حيث أظهرت دراسة استمرت 20 عامًا ، أن الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية تسبب أكبر زيادة في الوزن. لذا لا تهتم بعدد السعرات الحرارية الموجودة في طعامك ولكن لمدى صحته.
2. املأ نصف طبقك بالخضروات.
4. تناول ما تريدين ومتى تريدين.
في بعض الأحيان نقرر تجنب المنتجات المفضلة لدينا لفترة من الوقت ، لكن لا يمكننا الاحتفاظ بها إلى الأبد ، ثم نأكل الكثير منها ونزيد الوزن. للبقاء دائمًا قويًا وصحيًا ، نحتاج إلى تناول ما نريد والاستمتاع بكل قطعة دون الشعور بالذنب .
5. ابدأ يومك بالبروتين.
الأطعمة الغنية بالبروتين تقلل من مستويات "هرمون الجوع" - الجريلين. هذا هو السبب في أن البيض وصدر الدجاج واللبن الزبادي يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع حتى الغداء بشكل أكثر فاعلية من وجبة الإفطار التي تحتوي على الكربوهيدرات.
6. امش دقيقتين كل ساعة.
7.قللى من استهلاك السكر إلى 6 ملاعق.
كمية كبيرة من السكر في طعامك تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2 . كما أنه يؤدي إلى السمنة. قدم خبراء الصحة توصيات لاستهلاك السكر يوميًا: 6 ملاعق صغيرة يوميًا للنساء و 9 ملاعق للرجال.
1. توقفى عن عد السعرات الحرارية
الجودة العالية للطعام أهم من السعرات الحرارية لانقاص الوزن حيث أظهرت دراسة استمرت 20 عامًا ، أن الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية تسبب أكبر زيادة في الوزن. لذا لا تهتم بعدد السعرات الحرارية الموجودة في طعامك ولكن لمدى صحته.
2. املأ نصف طبقك بالخضروات.
الفواكه والخضروات مصادر للألياف والماء والعناصر الدقيقة المفيدة. أظهرت الأبحاث أنه إذا وضعت الكثير من الخضار والفواكه في طبقك ، فإن صحتك تتحسن.
3. تسوقى بذكاء
إذا كان نصف عربة التسوق الخاصة بك مليئًا بالفواكه والخضروات ، فأنت في منتصف الطريق إلى التمتع بصحة جيدة.
4. تناول ما تريدين ومتى تريدين.
في بعض الأحيان نقرر تجنب المنتجات المفضلة لدينا لفترة من الوقت ، لكن لا يمكننا الاحتفاظ بها إلى الأبد ، ثم نأكل الكثير منها ونزيد الوزن. للبقاء دائمًا قويًا وصحيًا ، نحتاج إلى تناول ما نريد والاستمتاع بكل قطعة دون الشعور بالذنب .
5. ابدأ يومك بالبروتين.
الأطعمة الغنية بالبروتين تقلل من مستويات "هرمون الجوع" - الجريلين. هذا هو السبب في أن البيض وصدر الدجاج واللبن الزبادي يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع حتى الغداء بشكل أكثر فاعلية من وجبة الإفطار التي تحتوي على الكربوهيدرات.
6. امش دقيقتين كل ساعة.
إذا كان عليك الجلوس أثناء العمل ، فاجعل المشي لمدة دقيقة إلى دقيقتين لكل ساعة تقضيها جالسًا.
7.قللى من استهلاك السكر إلى 6 ملاعق.
كمية كبيرة من السكر في طعامك تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2 . كما أنه يؤدي إلى السمنة. قدم خبراء الصحة توصيات لاستهلاك السكر يوميًا: 6 ملاعق صغيرة يوميًا للنساء و 9 ملاعق للرجال.