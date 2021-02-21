بدون ريجيم قاسٍ.. تخلصي من الوزن الزائد في 10 أيام

الإفطار 6 صباحا
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن
أو
قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..
ثمرة فاكهة
أو طبق شوفان كبير
الغذاء
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أو
فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
أو
3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
بعد الغداء بساعتين
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
سناك بعد الغداء بـ3 ساعات
العشاء .. قبل النوم بساعة