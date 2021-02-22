لطلاب صفوف النقل .. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على امتحانات الترم الاول

اعدت وزارة التربية والتعليم، عددا من النماذج الاسترشادية، لتدريب طلاب صفوف النقل بجميع المدارس على نظام ورقة الامتحان المجمع، التي تجمع بداخلها جميع المواد.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور النماذج الاسترشادية التي تمت اتاحتها لطلاب صفوف النقل ، بعد أن قررت الوزارة أن تبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.





حيث قررت الوزارة أن تكون امتحانات صفوف النقل في ورقة واحدة متعددة التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.





وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").





زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.





وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو..

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.



