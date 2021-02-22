قطع جثتها ووضعها في ديب فريزر.. إحالة جزار قتل زوجته لـ الجنايات

أحالت نيابة الهرم جزارا قتل زوجته وقطع جثتها ووضعها داخل ديب فريزر في شقتها بالهرم إلى محكمة الجنايات.





ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واصطحبته لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة ليشير إلى تقطيع جثتها بساطور.





كان قد تبين العثور على الجثة مقطعة إلى أشلاء داخل ثلاجة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير الصفة التشريحية للإصابات التي لحقت بها لبيان كيفية حدوث الجريمة، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة.





كما انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى الشقة السكنية التي شهدت العثور على جثة ربة منزل مقطعة إلى إشلاء بالهرم؛ لمناظرة الجثمان، ومعاينة المنزل الذى شهد الجريمة، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين انتقلوا بقرار من النيابة العامة إلى مكان الواقعة؛ لرفع الأدلة وفحصها، فضلًا عن إجراء تحليل لعينات الدماء التى تم رفعها بمحيط الواقعة





وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها الذى يعمل جزارا، قد تكون الدافع وراء مقتلها.





وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الزوج للتحقيق معه حول الواقعة، وبيان مدى علاقته بها من عدمه.





وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذى كشفت التحريات الاولية عن اتهامه، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذى شهد الحادث.





تلقي قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل تفيد بعثورها على جثة حفيدتها "أ. ف. س."، صاحبة العشرين عاما، مقتولة ومقطعة إلى أجزاء داخل أكياس وموضوعة داخل فريزر الثلاجة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها داخل الثلاجة