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رياضة

صراع الأهلي والزمالك.. قرار جديد من اتحاد اليد بشأن دوري الموسم الماضي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:52 ص
الأهلى والزمالك ..
الأهلى والزمالك .. كرة يد
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عمرو الحلوانى

قرر اتحاد كرة اليد استكمال الجولتين المتبقيتين من منافسات الموسم الماضي، فى أبريل المقبل بالقوائم القديمة للأندية التى كانت تشارك معها فى الموسم المنقضي.



وأعلن اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر استكمال الموسم المعلق من بطولة دوري المحترفين للموسم الماضي يومي 1 و 2 من ابريل المقبل.


وتقام يوم الخميس اول ابريل اربع مباريات هي :


الأهلي وطلائع الجيش ..

والزمالك وسبورتنج ..

والاولمبي وهليوبوليس  ..

وسموحة والبنك الاهلي ..

وفي اليوم الثاني الموافق 2 ابريل تقام اربع مباريات هي ..

الجيش والاولمبي ..

وسبورتنج وسموحة ..

هليوبوليس والبنك الاهلي ..

والاهلي والزمالك ..


وكان الزمالك أرسل  خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، يطلب فيه استكمال بطولة الدوري للموسم الماضي 2019/ 2020 التي توقفت في وقت سابق؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.


وشدد مسؤولو القلعه البيضاء، في خطابهم إلى اتحاد اليد، على ضرورة استكمال المسابقات، أو منح الفريق الأبيض، اللقب، مشيرا إلى أنه كان يحتل المركز الأول في الدوري الذي كان يتبقى فيه مباراتين فقط.


وجاء خطاب نادي الزمالك إلى اتحاد اليد كالتالي: طبقا لتعليمات الدولة باستكمال المسابقات الرياضية في جميع الألعاب للموسم الرياضي 2019/ 2020، تم استكمال جميع المسابقات وتحديد الأبطال في جميع الألعاب عدا بطولتي دوري المحترفين لكرة اليد والباقي له مباراتين فقط، وكذا مباريات الدور قبل النهائي لكأس مصر والنهائي.

 

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