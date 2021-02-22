ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تسجل 12 ألفا و600 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12604 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و337 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

تراجعت وتيرة تفشي الوباء في روسيا خلال الأسابيع الأخيرة، وانخفضت حصيلة الإصابات اليومية إلى أقل من 13 ألف، كذلك انخفضت حصيلة الوفيات إلى أدنى مستوياتها منذ 16 نوفمبر الماضي.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء في آخر حصيلة اليوم، عن تماثل 12943 شخصا للشفاء.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 ملايين و177330 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتعافى 3 ملايين و726388 شخصا، وبلغ إجمالي الوفيات 83630 شخصا.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا حتى الآن أكثر 109 ملايين فحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تزامنا مع حملة تطعيم واسعة.. روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

442 إصابة و8 وفيات.. الجزائر تعلن حصيلة كورونا في 24 ساعة

روسيا تُسجل 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

تراجع طفيف.. روسيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

الصحة الروسية: موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

طارق سليمان: ابني بيشحت مباراة علشان يلعب في الأهلي.. وأفضل خروجه للإعارة

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

ميدو: اقتراح بيع قمصان الزمالك للتجديد لـ ساسي لا يليق.. وأخشى على النادي من خطأ ليدز في إنجلترا

بشأن تطبيق الحظر الجزئي.. لجنة طوارئ كورونا في الكويت تعقد اجتماعا حاسما

سعيا لتحقيق أول انتصار في مجموعته.. الزمالك يضع خطة عبور تونجيث على ملعب لات ديور اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير