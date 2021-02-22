بعض الجيوش انهارت.. رئيس مجلس النواب: الإرهاب يمثل تحديا للدول العربية

قال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب: إن ظاهرة الإرهاب هددت جميع الدول فى الفترة الأخيرة، وانهارت بعض من الجيوش فى الدول العربية بسببه، وأن الإرهاب يمثل تحديا للدول العربية لتأثيره على الاستقرار السياسي .





وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الإرهاب آفة إنسانية شديدة الخطورة.





وأشار إلى أن العمليات الإرهابية أثرت على الظهير السياسي والمجتمع السياسي، وجعل نفاذ المخططات التى تستهدف الدول لم يقتصر على الجانب السياسي، بل امتد للجانب الاقتصادي، والجميع شاهد ما حدث فى الدول.





وأكد أن هناك دولا تحتاج إلى إعمار شامل، والإرهاب أثر على الصعيد الاجتماعي وشرد العديد من السكان وأثقل كاهل الدول التى تستقبل النازحين، وتسببت الأعمال الإرهابية في التخريب والفقر.



