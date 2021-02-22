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رياضة

سفير مصر بتنزانيا: اهتمام إعلامي كبير بمباراة الاهلي وسيمبا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:20 ص
سفير مصر بتنزانيا
سفير مصر بتنزانيا
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عبد الحكيم أبو علم
اكد محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا، أن مباراة الأهلي أمام فريق سيمبا، تحظى بشعبية كبيرة،  وهناك تغطية إعلامية واسعة لها، لكن لدينا ثقة في النادي الأهلي وقدرته علي تحقيق الفوز.

وقال أبو الوفا: «نادي سيمبا التنزاني يعول إعلاميا وجماهيريا على هذه المواجهة، من خلال تصريحات مسؤوليه، ومن المتوقع أن يصل الحضور الجماهيري إلى ٣٠ الف متفرج يوم المباراة».

وأضاف: «لدينا ثقة في النادي الأهلي بطل مصر وإفريقيا في الفوز وحصد الثلاث نقاط، وتقديم مباراة قوية للغاية هنا».

وأكمل: «الأهلي يتمتع بشعبية كبيرة في تنزانيا، وكل جماهير فريقي يانج افريكانز وسيمبا كانوا من أكثر الداعمين له في كأس العالم للأندية باعتباره ممثل إفريقيا، وأحد أهم الأندية داخل القارة».

وأضاف السفير المصري، أنه سعيد بوجود النادي الأهلي في تنزانيا؛ باعتباره والرياضة المصرية بشكل عام أحد أهم أواصر العلاقة المميزة بين مصر وإفريقيا. 

واختتم السفير المصري في تنزانيا، تصريحاته بالتأكيد على التنسيق المستمر والتواصل الدائم مع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، حتى قبل وصول الفريق إلى دار السلام؛ لتسهيل كافة ترتيبات المباراة، واستقبال وانتقالات البعثة، متمنيا أن تكلل جهود الجميع بنتيجة طيبة للأهلي أمام سيمبا التنزاني.
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