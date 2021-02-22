ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

28 فبراير انطلاق امتحانات الجامعة المصرية اليابانية وسط إجراءات احترازية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:16 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة يوم 28 فبراير الجارى وأنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.

ووجه نائب رئيس الجامعة عمداء الكليات بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة.

وأكد ندا أن تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة إقامة الطلاب بالمدن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أشاد بالأطقم الطبية.. مجلس جامعة بنها يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة بنها: تكليف الكليات بإعادة جداول الامتحانات طبقا للمواعيد الجديدة

لمواجهة كورونا.. جامعة بنها تمنح العاملين إجازة بالتناوب

جامعة بنها: الانتهاء من إعلان الجداول وتجهيز لجان الامتحانات لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب

نائب رئيس جامعة حلوان يعلن مواعيد عودة طلاب المدينة الجامعية

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم: الانتهاء من كافة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

بعد إطلاق أسماء عائلة زوجها على الشوارع.. إقالة مديرة تنظيم كفر شكر وإحالتها للنيابة الإدارية

وفاة النائب السابق محمد العقاد بفيروس كورونا

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

ميدو: اقتراح بيع قمصان الزمالك للتجديد لـ ساسي لا يليق.. وأخشى على النادي من خطأ ليدز في إنجلترا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور