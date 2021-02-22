28 فبراير انطلاق امتحانات الجامعة المصرية اليابانية وسط إجراءات احترازية

أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة يوم 28 فبراير الجارى وأنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.







ووجه نائب رئيس الجامعة عمداء الكليات بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة.





وأكد ندا أن تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة إقامة الطلاب بالمدن.