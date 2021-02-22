البرلماني الدولي: عقد أول قمة لمكافحة الإرهاب سبتمبر المقبل بفيينا

قال رينهولد لوباتيكا، رئيس الفريق الاستشاري المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، إنه فى سبتمبر سيتم عمل مؤتمر فى فينا، مؤكدًا أن هذا المؤتمر هو الخامس الدولى لـ رؤساء البرلمانيات، وفى اليوم الثالث من هذا المؤتمر سيكون هناك أول قمة لمكافحة الإرهاب وذلك سيكون موافق مع يوم الـ 9 من سبتمبر .





وكشف أنهم يعملون حاليًا مع الأمم المتحدة فى المراحل النهائية من صياغة أحكام نموذجية، لمساعدة ضحايا الإرهاب.





وأضاف رينهولد لوباتيكا، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أنه يجب أن يكون هناك رؤية موحدة و مركزة لمكافحة الإرهاب الذى يهدد جميع الدول.





وقد قال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الإرهاب هددت جميع الدول فى الفترة الأخيرة، موضحًا تلك الظاهرة لم تهدد الدول العربية فقط بل هددت جميع دول العالم.





وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الإرهاب آفة إنسانية شديدة الخطورة.





وأشار إلى أن العمليات الإرهابية أثرت على الظهير السياسي و أثرت على المجتمع السياسي، وجعل هناك نفاذ المخططات التى تستهدف الدول ولم يقتصر الإرهاب على الجانب السياسي، بل امتد للجانب الاقتصادي، و الجميع شاهد ما حدث فى الدول.





وأكد أن هناك دول تحتاج لـ إعمال شامل، والإرهاب أثر على الصعيد الاجتماعي وشردت العديد من السكان وثقلت كاهل الدول التى تستقبل النازحين، وأن تلك الأعمال الإرهابية تسببت في التخريب والفقر.





وتابع: تسببت تلك الظاهرة من الانكشاف الاستراتيجي وانهارت بعض من الجيوش فى الدول العربية، وأن الإرهاب يمثل تحديا للدول العربية لتأثيره على الاستقرار السياسي.







