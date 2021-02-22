أكثر من 14 ألف حملة طرق أبواب في الأسمرات وبشاير الخير .. لهذا السبب

قال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، إن وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتطوير الشامل للسكان في المناطق العشوائية، تم عمل عيادات وبرامج توعية بأضرار المخدرات، والاستعانة بالشباب من تلك من المناطق من خلال تدريبهم واثقال مهاراتهم، الي جانب مساعدتهم في حملات "طرق الأبواب"، مؤكدا اهتمامهم بكل الناس في تلك المناطق، معقبا: "احنا مش بس بننزل عيادات للعلاج المجاني، لا ده احنا بنخبط على شقة شقة".





وتابع المستشار حسن حرك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذه العيادات توجد في اماكن مختلفة منها الاسمرات والمحروسة وغيرها من المناطق، ويتم ذلك من خلال التوعية بمخاطر الإدمان، وان العلاج طوعي وذلك لعمل حالة الترغيب، منوها ان الصندوق قام بعمل اكثر من 14 الف حملة طرق ابواب في الاسمرات فقط.





واشار الي انه تم الانتهاء من 80% من طرق الأبواب بالمحروسة، وذكر انه جاري افتتاح يوم الخميس القادم عيادة جديدة بعد تطويرها في بشاير الخير، بمساعدة 35 شاب من اهالي بشاير الخير 1 و2 و3، وذلك بعد حصولهم على دورة اكثر من 12 يوم.



