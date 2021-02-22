ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 31 عاملا مصريا بجدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 31 عاملا مصريا وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 748 ألفًا و160ريالا سعوديًا، أى ما يوازى 3 ملايين و119 ألفا و827  جنيها مصريًا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة،أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 31 عاملا مصريا لهم مستحقات لدي أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض  وديا مع شركة قزاز للتجارة، لتسوية مستحقات المواطن " السيد.ح.ع" أخصائي تسويق وحصل علي مبلغ 360 ألفا و301 ريال، كما تم تسوية مستحقات المواطن "حازم.م.ش" لدي شركة السعودية للتسويق المحدودة، وحصل علي مبلغ 158 ألفا و 791 ريالا .

وتفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود مع شركة التجمع البحري الدولي وتم تسوية مستحقات المواطن "وسام.ع.ح" مهندس الكترونيات ، وديا وحصل علي مستحقاته البالغة 53 ألفا و 497 ريالا، فضلا عن مستحقات المواطن "حسين.ع.ع.أ" ويعمل عامل تنظيف بمستشفيات مركز سلطان الطبي وحصل علي 24 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة .

كما تم تحصيل مستحقات المواطن" أحمد.ر.ع" ويعمل مدرس عربي مدرسة الطموح الأهلية بمكة وحصل علي مستحقاته البالغة 23 ألف ريال كمكافأة نهاية الخدمة ، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي .

ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، في حصول المواطن "عمرو.أ.ف"، ويعمل أخصائي تسويق لدي مؤسسة خير أحمد بشيبش بمكة المكرمة ، وحصل علي 22 ألفا و 823 ريالا قيمة رواتب وبدل إجازات، فضلا عن حصول المواطن "حسني .ص.أ" بائع ملابس بشركة السوافي للتموين علي مستحقاته بالطرق الودية والاتفاق علي حصوله علي مبلغ ٢٠ الف ريال علي دفعتين وتم استلام الدفعة الأولى ١٠ آلاف  والحصول علي تأشيرة خروج نهائي  عن طريق مكتب العمل بعد رفض الكفيل نقل كفالته.

وامتد الحل الودي بحصول المواطن "أشرف.م.ع" ويعمل طباخ علي مكافأة نهاية الخدمة البالغة 16 ألفا و63 ريالا، وتذكرة طيران للعودة إلي أرض الوط، كما حصل العاملين"شعبان.م" ويعمل حداد و"ناصر.أ.م" عامل لدي  شركة الرخام السعودي  علي ١٠ آلاف ريال لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة، وجاري
 استخراج تاشيرة خروج نهائى لهم.

كما تم مساعدة المواطن "محمد.س.أ" في تنفيذ الحكم الصادر له ضد مجموعة التشييد والبناء التي يعمل لديها وحصل علي ٩٧٠٥ ريالا، فضلا عن إنهاء الخلاف وديا بين المواطن "أحمد.س.أ" كاتب حجز سياحي لدي مؤسسة الصقر الذهبي للتجارة،  بالحصول  علي مبلغ 2000 ريال والسماح بنقل كفالته لكن لم يستطع المواطن نقلها، فتم الحصول علي الخروج النهائي عن طريق مكتب العمل.

وامتد نجاح مكتب التمثيل العمالي بجدة بحصول المواطن "أشرف.م.ع" ويعمل فني كهرباء لدي فلاح دغليب العتيبي علي مستحقاته البالغة 1980 ريالا، بالإضافة إلي نقل كفالته، فضلا عن حصول ١٨ عاملا بمهن حداد، ونجار، وعامل، علي مبلغ 2000 ريال  لكل منهم بإجمالي ٣٦ ألف ريال من شركة نصيف الفجر، وجاري استخراج تأشيرات الخروج النهائي لهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: تحصيل 175 ألف جنيه مستحقات عامل مصرى بالسعودية

وزير القوى العاملة: تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين بجدة خلال شهر واحد

القوى العاملة: إقامة عامل مصري على نفقة السفارة بالرياض لحين ترحيله من السعودية

القوى العاملة: تحصيل 56.9 مليون جنيه مستحقات مصريين بجدة خلال 2020

القوى العاملة: تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية

ترشيحاتنا

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

وفاة النائب السابق محمد العقاد متأثرا بإصابته بكورونا

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

بعد فوضى طرابلس.. أرتال عسكرية تتوجه من مصراتة إلى العاصمة الليبية

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-2-2021

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور