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أخبار البلد

لنقل 3301 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 50 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:20 م
الشركة الوطنية مصر
الشركة الوطنية مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 50 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3301 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران بأن الشركة سوف تسير اليوم، 50 رحله جويه بمعدل 35 رحله دوليه إلى كل من چوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس ابابا، اربيل، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3301 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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