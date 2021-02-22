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ديني

المفتي لسفير كازاخستان: مستعدون لدعمكم في مجال التدريب على مهارات الإفتاء

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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محمد شحتة
استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- السيد السفير خيرات لاما شريف –سفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الديني بين دار الإفتاء وكازاخستان.

وأكد فضيلة المفتي عمق العلاقات الطيبة بين مصر وكازاخستان، والتعاون المثمر مع دار الإفتاء، حيث يتم تدريب العديد من الأئمة من كازاخستان في مجال الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، مع مراعاة خصوصية بلادهم.

وأبدى فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والشرعي والإفتائي لمسلمي كازاخستان وأئمتها خاصة فيما يتعلق بالتدريب على مهارات الإفتاء.

من جانبه أشاد سفير كازاخستان بما يبذله فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية من مجهودات لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين وتدريب أئمة كازاخستان.

وقال: "نطمح إلى مزيد من التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء في مواجهة الكثير من التحديات التي نواجهها ولتفكيك الفكر المتشدد، نظرًا لما تمتاز به من قبول واسع في العالم أجمع".
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