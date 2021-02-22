تعيين مجدي وكوك وكيلًا لـ رياضية طنطا للدراسات العليا 3 سنوات

أصدر الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتعيين الدكتور مجدى محمود وكوك، أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة وكيلًا للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.









وحصل الدكتور مجدي وكوك، على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة طنطا عام 1986م، كما حصل على ماجستير فى الإصابات الرياضية والتأهيل البدنى من جامعة طنطا عام 1991م، وعُين مدرسًا مساعدًا عام 1992م ، وحصل على درجة الدكتوراه فى ذات التخصص عام 1996م، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى وصل إلى أستاذ مساعد عام 2001، وأستاذ عام 2007.



