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حوادث

بقيمة مليونى جنيه.. ضبط شخص بحوزته 25 ألف قرص تامول بمطروح

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح) تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة مطروح وبحوزته (25 ألف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,000,000 اثنان مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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