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حوادث

ضربها بالعصا حتى الموت.. مصرع عجوز على يد ابنها فى نجع حمادي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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يوسف رجب

لقيت ربة منزل بـنجع حمادي، مصرعها متأثرة بضربات باليد والعصا، من قبل نجلها الذى يعانى من مرض نفسى.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع رقية فاو متولي 75 عامًا، مقيمة بقرية نجع خضر.


و تبين من تحريات المباحث برئاسة المقدم اسلام فوزي رئيس مباحث نجع حمادي، أن  ابنها الموظف في السكة الحديد، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.


وأفادت التحريات، بأن ابنها يعاني من انفصام في الشخصية و مرض نفسي، و دائم التعدى عليها.


تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم و نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة، و أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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