ميس حمدان تشارك متابعيها لحظات استمتاعها بالشمس

نشرت الفنانة ميس حمدان، صورة جديدة لها من خلال خاصيه الاستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميس حمدان في الصورة و هي تستمتع بالشمس و علقت قائلة :" شعري ليه أحمر في الشمس ؟ "





وكانت قد كشفت الفنانة ميس حمدان عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي أنا هلوم نفسي لأني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية".





وتابعت ميس حمدان قائلة: "الأعراض بدأت معايا بصداع صعب جدا ومزمن مش بيروح ودرجة حرارتي ابتدت تزيد وتقل وجسمي كله كان مكسر حتي بعد لما اتعافيت الصداع مازال مستمر".





وكان قد أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بـ كورونا بعد عودتهم من الجونة، ومنهم سارة عبد الرحمن، زينب غريب، ويجز، ومصممة الملابس ريم العدل، وآسر ياسين.





من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.