ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميس حمدان تشارك متابعيها لحظات استمتاعها بالشمس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:53 م
ميس حمدان
ميس حمدان
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة ميس حمدان، صورة جديدة لها من خلال خاصيه الاستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت ميس حمدان في الصورة و هي تستمتع بالشمس و علقت قائلة :" شعري ليه أحمر في الشمس ؟ " 

وكانت قد كشفت الفنانة ميس حمدان عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي أنا هلوم نفسي لأني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية".

وتابعت ميس حمدان قائلة: "الأعراض بدأت معايا بصداع صعب جدا ومزمن مش بيروح ودرجة حرارتي ابتدت تزيد وتقل وجسمي كله كان مكسر حتي بعد لما اتعافيت الصداع مازال مستمر".

وكان قد أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بـ كورونا بعد عودتهم من الجونة، ومنهم سارة عبد الرحمن، زينب غريب، ويجز، ومصممة الملابس ريم العدل، وآسر ياسين.  

من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.
ميس حمدان تشارك متابعيها لحظات استمتاعها بالشمس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من الجيم.. ميس حمدان تستعرض لياقتها عبر إنستجرام

بفستان أحمر.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

متخفية.. ميس حمدان تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

شعر منكوش.. ميس حمدان تفاجئ جمهوها بإطلالة غريبة

من الجيم.. ميس حمدان بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها

بإطلالة صباحية.. ميس حمدان تخطف الأنظار بجمالها عبرإنستجرام

ترشيحاتنا

بـ الصعيد يا دولة .. حكيم يرد على تامر أمين بعد هجومه على الصعايدة

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أنباء عن إصابة عمر البشير بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى

رقم هائل.. الداخلية السعودية تكشف إحصائية مخالفات الاحتراز من كورونا

فتح باب التقدم للالتحاق برياض الاطفال بالمدارس الرسمية الدولية الحكومية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور