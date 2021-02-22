رئيس مدينة القصير: تلقينا 363 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة بلغت 363 طلبا.

ووجه رئيس مدينة القصير، مدير المركز التكنولوجى، بتقديم التيسيرات اللازمة لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام داخل المركز.

ولفت رئيس المدينة، إلى أن التوجيهات الواردة فى هذا الشأن تضمنت تذليل العقبات وتلاشى أى معوقات قد تعوق العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء ، وفقًا للقانون ، معلنًا مد مهلة التقديم بطلبات التصالح حتى نهاية مارس المقبل .