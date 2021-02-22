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محافظات

بعد الأزمة المالية التى واجهها.. صرف دعم مالي لنادي رأس غارب الرياضي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:37 ص
بعد الازمة المالية
بعد الازمة المالية التى واجهها.. صرف دعم مالي لنادي رأس غارب
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إبراهيم جادالله

أعلن النائب المهندس حسام عوض اللّه رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موافقة  وزير الشياب والرياضة على صرف دعم مالي لنادي رأس غارب الرياضي بمحافظة البحر الأحمر للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة للنادي،  ودعمه بمبلغ 50000( خمسون ألف جنيه) كدعم إضافي للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادي.


 وذلك بناء على طلب تقدم به للوزير مع اتخاذ كافة الإجراءات واجبة الإتباع حيال هذا الشأن من قبل الإدارات المختصة بوزارة الشباب والرياضة

وكان قد أعلن مجلس ادارة ناى رأس غارب عن أزمة مالية يمر بها ، حيث قد تضطر الفريق للانسحاب من بطولة دوري القسم الثالث، بسبب الأزمة المالية التي يعانيها النادي وعدم وجود مبالغ مالية داخل الخزينة للصرف على فريق كرة القدم، الذي يلعب في دوري القسم الثالث ضمن منطقة شمال الصعيد.

 

وتسببت أزمة كورونا في توقف الأنشطة والدخول التي كان يعتمد عليها النادي، ما اضطر مجلس الإدارة لمخاطبة وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر ونواب المحافظة للتدخل، إلا أن النادي قد يضطر للانسحاب من المبارة المقررة له مع الفيوم.

 

وقدم النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة الشكر ل وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين وزارة الرياضة والنواب مشير أن  وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي توفر كافة أشكال الدعم لجميع المؤسسات الرياضية في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة المصرية وتطورها في عهده.

 

واضاف عوض الله أنه رغم جائحة كورنا الا أن وزارة الرياضة نجحت فى دعم ومواصلة أنشتطتها فى مختلف منشأتها ومطبقة لكافة الإجراءات الاحترازية وانعكس ذلك إكمال بطولة الدورى المصرى  بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الكرة ، كما استضافت مصر عدة بطولات فى الالعاب الأخرى ونجاح استضافة  بطولة مونديال كرة اليد.

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