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برلمان

الحكومة لـ محلية النواب: مبادرات ميدانية للمحافظين لمتابعة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:05 م
اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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فريدة محمد
عرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.

ولفت ممثل قطاع التفتيش، إلى وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة علي الأرض بخصوص التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء تطبيق  اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات. 

وأشار إلى أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء، كما إنهم رفعوا عدد 6 تقارير لرئيس الوزراء ، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عدد مأهول من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلي النيابة، قائلا: "من كثرة القضايا بقي عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلي سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا علي باقي المحافظات"، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

و اضاف : "لو جاتلي شكوي عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية" و لفت  إلي أنه في حالة رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو أقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.
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