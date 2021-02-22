رئيس بعثة الزمالك فى السنغال: جاهزون لمواجهة تونجيث تحت أى ظروف





قال عبدالعزيز أن البعثة البيضاء بخير والفريق جهاز ولاعبين فى قمة التركيز وجاهزون لمواجهة تونجيث تحت أى ظرف سواء استجاب الإتحاد الأفريقى لطلبنا بتأجيل اللقاء 24 ساعة من عدمه بعد أزمة تأخير الطائرة فى الوصول الى السنغال .





وشدد عبدالعزيز على أن الزمالك أعد ملفا كاملا بأزمة تأخر الطائرة فى الوصول الى السنغال بعد فشلها فى عبور الأجواء الموريتانية لعدم وجود تصريح الأمر الذى جعل الرحلة تستغرق 23 ساعة سفر من القاهرة الى داكار .





ويخوض الزمالك مرانا قويا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب لات ديور بمدينة ثيس السنغالية التى تستضيف اللقاء المرتقب بين الفريقين فى نفس الموعد غدا .





وتعادل الزمالك مع مولودية وهران الجزائرى باستاد القاهرة سلبيا فى الجولة الأولى ويلتقى تونجيث السنغالى فى الجولة الثانية غدا بداكار قبل أن يواجه الترجى التونسى فى الجولة الثالثة بتونس .

طمأن المستشار اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك جماهير القلعة البيضاء على أحوال البعثة البيضاء بالسنغال قبل مواجهة تونجيث غدا .