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محافظات

شاهد .. آخر أعمال التطوير الجارية بسوق الجملة في شطا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:02 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاثنين، جولة تفقدية، بسوق الجملة بمنطقة شطا لمتابعة الأعمال التي تجرى هناك لرفع كفاءته وتطويره.

ورافق محافظ دمياط، خلال الجولة التفقدية كل من المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وجيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية ومديري إدارة المركبات بديوان عام المحافظة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية. 

وبحثت "المحافظ" الموقف الخاص بشبكة الصرف الصحي بالسوق تمهيدًا لربطه بخط الانحدار الذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة على الانتهاء من هذه الأعمال لاستكمال عمليات الرصف.

وفى سياق متصل.. تابعت "محافظ دمياط" أعمال التطوير التي تجرى بالسوق من خلال هيئة الأبنية التعليمية كما تفقدت النماذج الخاصة برفع كفاءة دورات المياه وكذا المحلات بالمحيط الخارجي، حيث وجهت بإنشاء دورتي للمياه للسيدات المترددات على السوق وتنفيذ كافة أعمال التطوير، وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا والمعايير الفنية والهندسية، كما تابعت عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية التي بدأت خلال الفترة الماضية.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على التواصل مع التجار بالسوق للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم التي جاء من بينها إنشاء جمعية لمجلس إدارة السوق، وأكدت "محافظ دمياط" أن المحافظة حريصة على تلبية مطالبهم وتنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءة الباكيات ودورات المياه وتنفيذ أعمال الرصف والإنارة وإنشاء غرفتين للأمن والتحكم مزودتين بأحدث الأجهزة.

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