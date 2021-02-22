3 مليارات جنيه لكل مركز .. الإسكان تخلي مسئوليتها عن تلك الخدمات بالقرى

قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الاسكان، إن مبادرة حياة كريمة تهدف لتطوير التجمعات الريفية الاكثر احتياجا، وهي موزعة على 175 مركز، يتبعها حوالي 4200 قرية وتوابعهم، ووصل متوسط الفقر في تلك المراكز والمجتمعات الي 50%.





واوضح الدكتور طارق الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن المستفيدين من مبادرة حياة كريمة حوالي 50 مليون نسمة، لافتا الي ان المبادرة ليست منوطة بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي فقط، وانما هي تطوير شامل لهذه القرى على مستوى كل الخدمات.





واضاف ان هناك توجيه من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاقتصادي لاهالي هذه القرى، وخلق فرص عمل لسكان تلك القرى اما عن طريق المشاركة في المشروعات التنموية اثناء التنفيذ، او عن طريق الاعتماد على التصنيع المحلي لإنتاج المهمات التي كانت تستورد من الخارج.



