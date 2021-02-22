برلماني يطالب بوضع سقف زمني لحل التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة





قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، أننا عانينا لفترات طويلة من مشكلة التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة ، مشيرا إلى أن هذه التشابكات لم تقتصر على تشابكات إدارية فقط، بل شملت تشابكات مالية أيضا وأثارت العديد من المنازعات بين كثير من الجهات .





وأكد بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة وضع سقف زمني محدد لإنهاء هذه التشابكات، مطالبا بضرورة تشكيل لجان على أعلى مستوى للتنسيق بين الوزارات ووضع حلول للجميع تشمل إرضائهم.





وأشاد عضو البرلمان، بإجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، والعمل على فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة، وذلك بحضور كل من وزراء: التموين والتجارة والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أنه سيضمن حق الدولة في الإستفادة بالإصول الحقيقة لها، وحل الخلافات بين الهيئات على كافة الأصول المؤجرة سواء كانت عقارات أو أراض أو مصانع.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد إجتماعا، للعمل على فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة، وذلك بحضور كل من وزراء: التموين والتجارة والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء: الأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل أي نزاع قائم بينها.