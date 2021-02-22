ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا .. دعم القطاع الطبي في أسيوط بـ 4 أجهزة مولدات أكسجين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:30 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين مقدمة من إحدى شركات الأسمنت المعروفة في المحافظة، لتوزيعها على مستشفيات الصحة بالمحافظة المخصصة لعلاج مرضى كورونا لمساعدتهم علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي وذلك ضمن المشاركات المجتمعية التي تقوم بها المؤسسات والشركات والمجتمع المدني لمساعدة الدولة في رفع كفاءة المنظومة الطبية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. 


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور حسام زناتي طبيب الشركة وابراهيم سعد مسئول العلاقات العامة بالشركة.

من جانبه وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لمسئولي الشركة، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية والدور الحيوي لشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المجالات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مشيدًا بمشاركة الشركة أكثر من مرة في دعم القطاع الصحي والوقوف بجانب المحافظة في مواجهة فيروس كورونا وتوفير خدمات طبية للمرضى والمترددين على المستشفيات.

وأشار إلى سعيه المستمر لتعزيز كافة المبادرات والمساهمات فى شتى القطاعات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة قطاع الصحة من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية إحتياجات المواطنين ومساندة الجهود والإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة فى مواجهة إنتشار فيروس كورونا.

فيما أعرب الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة عن تقديره لجهود محافظ أسيوط في النهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي مثمنًا المشاركة الفعالة للشركة في دعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المولدات بسعة 5 لتر في الدقيقة وتعمل 24 ساعة وسيتم توزيعها على مستشفيات الصحة المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.
Advertisements
Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة