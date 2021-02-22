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أخبار العالم

لمتابعة بيان العُلا .. اجتماع إماراتي قطري فى الكويت

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:20 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

استضافت الكويت اليوم لقاء لوفدان رسميا يمثلان الإمارات وقطر، وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة بيان العُلا الصادر من القمة الخليجية التي استضافتها المدينة السعودية.
وبحسب العين الإخبارية فقد ناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية و تطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وثمن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.
وفي الختام تقدم الجانبان بالشكر و التقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على المساعي الثمينة التي بذلتها بلاده في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.
ووصفت القمة الخليجية الـ 41 التي استضافتها مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية يناير الماضي بأنها "استثنائية حيث استطاعت تعزيز الحوار الخليجي".
وصدر عنها قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41، والذي حمل أيضا تأكيد حرص قادة الخليج على تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون.

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