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محافظات

محافظ دمياط توجه بتطوير الميادين والارتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء محمد الإمبابى مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهلت الدكتورة منال عوض الجلسة بإصدار عدد من التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وفي مقدمتها ضرورة الالتزم بالضوابط الخاصة بتطوير الميادين بالمدن، مؤكدة على ضرورة عرض الموضوع أولًا ودراسته مع إدارة التخطيط العمرانى وكل الجهات المعنية قبل البدء فى أى أعمال وذلك للتأكد من مطابقة عمليات التطوير للمعايير والاشتراطات المقررة فى هذا الشأن.

كما طلبت، أيضًا، إجراء دراسة لتحديد أماكن مناسبة لمنافذ "أمان" للسلع الاستهلاكية والتى تأتى ضمن جهود وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وشددت "محافظ دمياط" على تكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية.

على جانب آخر، أكدت "الدكتورة منال عوض" على مدير إدارة المرور بتكثيف الخدمات المرورية بمدينة دمياط ووضع خطة محددة بالتعاون مع الوحدة المحلية لتنظيم حركة سيارات السرفيس وتيسير الحركة المرورية.

وفى ختام الجلسة، وافق المجلس على عدد من المذكرات والتقارير التى جاء من بينها إصدار قرار تخصيص للقطعتين رقم ٣٥ و٣٦ بشارعى ١٠٥ و١٠٧ بمدينة رأس البر لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى وذلك لإقامة عدد ٣عمارة للإسكان الاستثمارى،  وأيضًا مناقشة ملف تخصيص مساحة ٥٠٧ أمتار لإقامة مجمع للدفاع الاجتماعى بكفر البطيخ.

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