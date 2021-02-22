حسن فؤاد: مأمون الشناوي حالة لن تتكرر.. فيديو

قال المطرب حسن فؤاد، إن مأمون الشناوي كان حالة لن تتكرر لأنه علم الناس كل طرق كتابة الأغانى الرومانسية والوطنية والاجتماعية، لافتا إلى أنه تقابل مع أكبر الفنانين المثقفين العاشقين للفن.





وأضاف المطرب حسن فؤاد، خلال حواره ببرنامج أنبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد، أن فنانين مصر كانوا يكتبوا ويغنوا باسم مصر، ليظهر بشكل لائق أمام العالم.





وأشار المطرب حسن فؤاد، إلى أن الأغانى القديمة باقية بقاء الزمن، موضحًا أنه تعلم من عمار الشريعى كثيرًا فكان يقرأ المسلسل بالكامل ليتصور شكل الموسيقى التصويرية التى تليق معه.



