ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسن فؤاد: مأمون الشناوي حالة لن تتكرر.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:14 م
المطرب حسن فؤاد
المطرب حسن فؤاد
Advertisements
ريهام فيكتور
قال المطرب حسن فؤاد، إن مأمون الشناوي كان حالة لن تتكرر لأنه علم الناس كل طرق كتابة الأغانى الرومانسية والوطنية والاجتماعية، لافتا إلى أنه تقابل مع أكبر الفنانين المثقفين العاشقين للفن.

وأضاف المطرب حسن فؤاد، خلال حواره ببرنامج أنبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد، أن فنانين مصر كانوا يكتبوا ويغنوا باسم مصر، ليظهر بشكل لائق أمام العالم.

وأشار المطرب حسن فؤاد، إلى أن الأغانى القديمة باقية بقاء الزمن، موضحًا أنه تعلم من عمار الشريعى كثيرًا فكان يقرأ المسلسل بالكامل ليتصور شكل الموسيقى التصويرية التى تليق معه.

وتابع  المطرب حسن فؤاد، أن مسلسل "أرابيسك"، كان فيه منافسة شرسة، وكلام الأغنية كان كبيرا وصعبا، مؤكدًا أنه كان صوت جديد على الساحة الفنية ومع ذلك استطاع إثبات نفسه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

موديل شهيرة تكشف تفاصيل إغرائها من مخرج أقامت معه علاقة سرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة