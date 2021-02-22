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رياضة

تركيز وحماس.. الأهلي يختتم استعداده لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:38 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لمواجهة فريق سيمبا بطل تنزانيا، غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على إجراء تقسيمة قوية في ختام المران الرئيسي، شهدت تركيزا وحماسا كبيرا من جميع اللاعبين. 

وخاض لاعبو الأهلي التقسيمة على شوطين لمدة 20 دقيقة، بواقع10 دقائق لكل شوط، وحرص خلالها جميع اللاعبين على  تقديم أقصى ما لديهم. 

وشهد المران الختامي للأهلي مشاركة مروان محسن مهاجم الفريق بشكل كامل في التدريبات البدنية وتقسيمة الكرة. 

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني  غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصرا على ملعب مكابا بدار السلام في تنزانيا.
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