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فن

نسرين طافش تكشف سبب ارتداء الحجاب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:36 م
صدى البلد
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منار نور
كشفت الفنانة نسرين طافش سبب ارتداء الحجاب عبر حسابها الشخصي على انستجرام . 

ونشرت نسرين طافش صورة لها بالحجاب وعلقت علي الصورة  قائلة : " رحاب رمضان 2021 المداح 

كانت الفنانة نسرين طافش، أكدت أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري الذي عُرض مؤخرًا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت في تصريح لـ"صدى البلد"، هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.

كما أكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل «الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري، ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.

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