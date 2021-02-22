إيمي طه: "السوشيال ميديا أكبر داعم لي"

قالت المطربة إيمي طه، إنها من الشخصيات التى تحب الاختلاف، مؤكدة أنها أول ما بدأت قامت بعمل ألبوم غنائي، ولم تطرح أغنية واحدة.





وأضافت إيمي طه خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن المطرب الكبير يبدأ بـأغانى سنجل، لكنها بدأت بألبوم.





ولفتت إلى أنها تتعرف على الجمهور، وقامت بعمل 6 أغان وجميعها مصورة.





وأشارت إلى أن الجمهور تعرف عليها من خلال السوشيال ميديا، مؤكدة " السوشيال ميديا أكبر داعم لي".





وقامت المطربة إيمي طه، بغناء أكثر من أغنية بدأت بـ مشاعر لـ المطربة شيرين عبد الوهاب وبعد ذلك قامت بغناء بعض الأغانى الخاصة بها.