الإخوان تروج شائعات حول انتهاكات فى السجون ووفاة مواطن بمقر الأمن الوطنى.. مصادر أمنية تكشف الحقيقة

مازال التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، يحاول ترويج الشائعات والأكاذيب لإحداث البلبلة والإسقاط على مؤسسات الدولة.
ويحاول التنظيم الدولى فبركة الأخبار وإطلاق الشائعات من خلال قنواته الإرهابية التى تبث من الخارج، وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعى.
وكانت آخر المحاولات اليائسة هى محاولات الإسقاط على وزارة الداخلية بشكل عام وعلى أحوال السجناء داخل السجون المصرية، وهى ما نفته كل مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية التى تقوم بزيارات دورية للسجون بالإضافة إلى زيارات أعضاء النيابة العامة.
نستعرض بعض الشائعات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية خلال الفترة الماضية ورد مصادر أمنية عليها جميعا:
تسمم بعض نزلاء السجون
أطلقت منصات الجماعة الإرهابية أخبارا تفيد بتسمم بعض نزلاء السجون، ونفى مصدر أمنى، ما تم تداوله من قِبل إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول تعرض نزلاء أحد السجون لسوء المعاملة ومصادرة كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بهم، وإصابة عدد من النزلاء بتسمم غذائي نتيجة لسوء نوعية الطعام، وعدم وجود رقابة على نظام توزيع الطعام داخل السجن.
ونفى المصدر تعرض ذوي النزلاء لسوء معاملة أثناء الزيارات، والزعم بسوء الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء، وعدم توافر أدوات التعقيم اللازمة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب وجود عدد من النزلاء الذين يتعرضون للإهمال الصحي ممن يعانون من حالات صحية حرجة.
وأكد المصدر أن جميع ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.
وفاة مواطن داخل قطاع الأمن الوطنى
وحاولت الجماعة الارهابية نشر شائعة تفيد بوفاة مواطن داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطنى، ونفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطنى عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب.
وأضاف المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن المُشار إليه لاتهامه فى إحدى القضايا شعر بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى وتوفى وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعرض أحمد دومة لمشاكل صحية
وفى محاولة يائسة أخرى حاولت الجماعة الإرهابية ترويج شائعة بتعرض السجين أحمد دومة لمشاكل صحية داخل السجن، ونفى مصدر أمنى تعرض الإثارى أحمد دومة لأي مشاكل صحية.
وأضاف المصدر أنه يعانى من حساسية بالأنف فقط وتم صرف العلاج اللازم له وحالته الصحية جيدة، ولا يعانى من أي أمراض.
تعرض السجناء لانتهاكات داخل سجن شديد الحراسة
وحاولت الجماعة الإرهابية إطلاق شائعات عن أحوال السجناء داخل سجن شديد الحراسة، وعلى الفور نفى مصدر أمنى، ما تناولته بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من ادعاءات، حول تعرضهم لانتهاكات أثناء قضائهم فترة العقوبة بسجن شديد الحراسة.
وأكد المصدر، أن قطاع السجون يقدم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، وكافة المستلزمات للمسجونين، وهو ما يُعد محل إشادة من جانب العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية التى اضطلعت مؤخرًا بالعديد من الزيارات للسجن.
تعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات
وأخيرا وليس آخرا أطلقت منصات الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات، ونفى مصدر أمني، ما تم تداوله عبر إحدى صفحات ترويج الشائعات والإثارة، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن وجود انتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من قِبل أحد أفراد الشرطة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، والزعم بتلقي العديد من الاستغاثات من أهالى نزلاء السجن بتعرض النزلاء لانتهاكات واعتداءات.
وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، موضحا، أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.
وشدد على أن قطاع السجون يقدم أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، وتتم مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.