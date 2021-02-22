الإخوان تروج شائعات حول انتهاكات فى السجون ووفاة مواطن بمقر الأمن الوطنى.. مصادر أمنية تكشف الحقيقة

ويحاول التنظيم الدولى فبركة الأخبار وإطلاق الشائعات من خلال قنواته الإرهابية التى تبث من الخارج، وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت آخر المحاولات اليائسة هى محاولات الإسقاط على وزارة الداخلية بشكل عام وعلى أحوال السجناء داخل السجون المصرية، وهى ما نفته كل مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية التى تقوم بزيارات دورية للسجون بالإضافة إلى زيارات أعضاء النيابة العامة.

نستعرض بعض الشائعات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية خلال الفترة الماضية ورد مصادر أمنية عليها جميعا:

تسمم بعض نزلاء السجون

أطلقت منصات الجماعة الإرهابية أخبارا تفيد بتسمم بعض نزلاء السجون، ونفى مصدر أمنى، ما تم تداوله من قِبل إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول تعرض نزلاء أحد السجون لسوء المعاملة ومصادرة كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بهم، وإصابة عدد من النزلاء بتسمم غذائي نتيجة لسوء نوعية الطعام، وعدم وجود رقابة على نظام توزيع الطعام داخل السجن.





ونفى المصدر تعرض ذوي النزلاء لسوء معاملة أثناء الزيارات، والزعم بسوء الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء، وعدم توافر أدوات التعقيم اللازمة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب وجود عدد من النزلاء الذين يتعرضون للإهمال الصحي ممن يعانون من حالات صحية حرجة.





وأكد المصدر أن جميع ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.



