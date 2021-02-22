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رياضة

عاجل.. تعديل جديد في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:23 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد استقر علي إجراء تعديل جديد علي التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثالثة من عصر غد في الجولة الثانية من منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر إن موسيماني استقر علي البدء بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر بديلًا لأيمن أشرف الذي لم يشارك سوى في تدريب واحد فقط خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف:" يخشي الجهاز الفني من تجدد إصابة أيمن أشرف خاصة أن المباراة ستقام في أجواء صعبة من رطوبة وضغط جماهيري ".

وبات تشكيل الأهلي يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمود كهربا وجونيور اجايي ووالتر بواليا.
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