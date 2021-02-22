جاليرى بيكاسو إيست يستعد لافتتاح معرض استشراف لرواد الفن التشكيلي.. الأحد

يفتتح جاليرى بيكاسو أيست بالتجمع الخامس، معرض "استشراف"، وذلك يوم الأحد 28 فبراير الجارى، فى تمام الساعة الخامسة عصرًا، ويشارك بالمعرض أكثر من 30 فنانا من رواد الفن التشكيلى والفنانين المعاصرين، ومن أبرزهم أدهم وسيف وانلى، وعادل السيوى، محمد رضوان، ومصطفى الفقى، أحمد شيحا، وعمر النجدى، وسمير رافع، وعبد الهادى الوشاحى، جورج بهجورى.





عبد الهادى الوشاحى

له أعمال فى أماكن عامة من أهمها :النصب التذكارى ` للفلاح ` فلنسيا - أسبانيا 1968- 1969، نادى الاتحاد الملكى الإسبانى لكرة القدم ريال مدريد1977، نادى جينو الاقتصادى الأسبانى 1978 .





الموسوعات المحلية والعالمية المدرج فيها اسم الفنان، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة - إصدار الهيئة العامة للاستعلامات، موسوعة أعلام الدقهلية محافظة الدقهلية 1997 ، وتسجيل اسمه فى موسوعة كامبريدج البريطانية كأحسن نحات دولى لعام 2001.





الجوائز المحلية، الجائزة الأولى للنحت صالون القاهرة 1961، الجائزة الأولى فى النحت المعرض العام 1981 ،وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، جائزة الدولة التشجيعية فى النحت 1981، جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2012.









أدهم وسيف وانلى

محمد سيف الدين إسماعيل محمد وانلي فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية 31 مارس 1906، وتوفى في إستكهولم 15 فبراير1979.

عمل أستاذا لفن التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها صيف 1957 ومستشارًا فنيًا بقصور الثقافة بالإسكندرية.كما كان رئيسًا للجمعية الأهلية للفنون الجميلة .ويعتبر هو وأخوه الأصغر أدهم وانلي من أشهر الفنانين التشكيليين في مصر، وكان مرسمهما مزارا للفنانين والمثقفين لأكثر من 40 عامًا حتى بعد وفاة أدهم واستمرار سيف في مسيرته الفنية. ولهما متحف باسميهما في مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندرية.





جورج بهجورى

أقام البهجوري عشرات المعارض في سائر أرجاء العالم، فاز بجوائز كثيرة، منها الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في عامي 1985 و1987، حصل على الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في سنه 1985 و1987، إيطاليا Ancona, Italy 1992، وإسبانيا Teneriffa, Spain ,1990، وجائزة الملك عبد الله الثاني للابداع والآداب والفنون.





سمير رافع

قدم سمير رافع، عشرات المعارض الخاصة والمحلية، أقام عدة معارض خاصة بالقاهرة فى الفترة من 1945: 1953 خاصة فى نقابة المحامين ، كما أقيم له معرض خاص بمجمع الفنون بالزمالك 1987 ،ومعرض بمكتبة الإسكندرية 2006 ، ومعرض بقاعة إبداع بالزمالك ديسمبر 2015، ومعرض بقاعة بيكاسو بالزمالك يوليو 2016 ، معرض بجاليرى ( بى - B ) بوسط البلد فبراير 2018، ومعرض (بدون حذف) بجاليرى (آرت توك) بالزمالك سبتمبر 2019 .





عمر النجدى

شارك عمر النجدى بمعرض الأكاديمية المصرية فى العاصمة الإيطالية روما 1992 ، ومعرض جماعى فى مدينة نيويورك ، واشنطن ، لندن 1994 ، ومعرض 100فنان من بينهم كلودمونيه ، بيسارو ، دوفى - مقاطعة نورماندى - فرنسا 1994، ومعرض النحت الدولى فى الهواء الطلق ـ باريس 1996 .



