مصر فوق الجميع .. الديهي: لا ننتظر شهادة حسن سير وسلوك من أي دولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي استقبل قائد المركزية الأمريكية اليوم، وتلك الزيارة تؤكد على أن العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية. القيادةالمركزيةأنالأمريكيةاستراتيجية.





وأضاف نشات الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" مصر دولة مفصلية لكل الأنظمة الحاكمة في أمريكا والعلاقات المصرية الأمريكية عابرة للأحزاب الأمريكية".





وتابع نشأت الديهي:" مصر ليست دولة تنتظر شهادة صلاحية من أحد ولا تنتظر شهادة حسن سير و سلوك من أحد، و الدولة المصرية أقوى وأكبر من أن تنتظر شهادة حسن سير وسلوك من أي إدارة أمريكية أو غربية".





وأكمل نشأت الديهي:" الدول تحترم مصر لأننا نحترم الدول الأخرى وفق المصالح المشتركة والمتبادلة، وبالتاريخ والجغرافيا مصر أفضل دول العالم، ومصر دولة قوية وفوق الجميع".





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكدًا خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.