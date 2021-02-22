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أستاذ علوم السياسية: شراكة كبيرة بين القاهرة وواشنطن على مستوى العلاقات العسكرية..فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:48 م
طارق فهمي أستاذ العلوم
طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية
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محمود محسن
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن العلاقة المصرية الأمريكية علاقة هامة مؤكدا أن  لها ابعاد سياسية واستراتيجة في كافة المجالات.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن القيادة المركزية الامريكية لها علاقات جيدة مع مصر مشيرا إلى أن تلك القيادة تعلم مهامها فى الاقليم وسط التطورات الموجودة الأن.

وتابع فهمي أستاذ العلوم السياسية أن هناك شراكة كبيرة بين القاهرة وواشنطن على مستوى العلاقات العسكرية والتدريبات المشتركة.

وأشار فهمي إلى أن مصر أكبر دولة في المنطقة مؤكدا أنها نجحت في حربها ضد الإرهاب ودولة مستقرة فى اقليم مضطرب.

وقال أستاذ العلوم السياسية  أن الجانب الامريكى يؤكد الشراكة مع الدول المحورية بالاقليم وأهمها مصر.
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