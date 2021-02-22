ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تمنع التواجد داخل المطاعم والمقاهي وتخفض نسبة حضور الموظفين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:09 م
الكويت تعلن إجراءات
الكويت تعلن إجراءات طارئة لمواجهة تفشي كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل إلى 30% بدلا من 50%، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وتتولى كل جهة حكومية في الكويت تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز حدود الـ30%، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وقرر مجلس وزراء الكويت إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 30 % من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن.

وأعلنت الكويت منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دول الخليج تدخل الحجر مرة أخرى.. السعودية تعلق دخول مواطني 20 دولة.. الكويت تلحق بها وتمنع غير المواطنين من الدخول.. وقطر تمنع الأفراح

البحرين تحارب كورونا .. قرار هام من ديوان الخدمة المدنية بشأن الموظفين

إجراءات صارمة.. الكويت تصدر قرارات عاجلة للحد من تفشي كورونا

ترشيحاتنا

الحكومة تبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة.. غدا

بدون تسجيل ملكية العقار.. أحمد موسى: لا كهرباء ولا مياه ولا غاز ولا أي مرافق

فستان فوق الركبة .. ابنة شريف منير تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا

عاجل.. تعديل جديد في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلاتهم

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

الكويت تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ابنة شريف منير تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد

لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يحذر من عادات تعرض لـ كورونا.. سعر خاتم ميجان ماركل