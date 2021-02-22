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أخبار العالم

إيران: إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:05 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، أن إيران ستلغي العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي في الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش.

وقال غريب آبادي في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن إيران ستنهي العمل بالبروتوكول الإضافي، الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع لم تعلن عنها الوكالة.

وأضاف آبادي: "اعتبارًا من منتصف الليل، لن يكون لدينا التزامات.. لقد صدرت الأوامر اللازمة للمنشآت النووية في إيران".

جاء ذلك عقب رفض البرلمان الإيراني الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإيرانية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بالسماح للوكالة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية لإجراء التفتيشات اللازمة.

وتشترط إيران رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق النووي، حتى تعود طهران إلى الاتفاق، وهو ما ترفضه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي أكدت أكثر من مرة أنها لن ترفع العقوبات إلا بعد التزام طهران ببنود الاتفاق.
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