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تعليم

آداب القاهرة تعلن أماكن امتحانات طلاب ذوي الهمم والمكفوفين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:02 ص
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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مريم عزت
أعلنت إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه سيعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ للطلاب ذوى الهمم بالمبنى الرئيسى للكلية بالدور الأرضي، بينما ستعقد الامتحانات للطلاب المكفوفين فى المكتبة المركزية فى مبناها الجديد.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

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وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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