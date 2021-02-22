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منوعات

علماء يكتشفون الجين المسبب للسعادة الزوجية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تمكن العلماء من  تحديد الجين الذي يجعل الناس أكثر سعادة في علاقتهم  ويزيد من احتمال  ارتباطهم  بزواج قوي وصحي.


ووفقًا للدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، ينتج امتداد من الحمض النووي يسمى CD38 بروتينًا له عدة أدوار ، بما في ذلك التحكم في إنتاج الأوكسيتوسين - المعروف باسم هرمون العناق.


وأشارت الصحيفة إلى أن  الأشخاص الذين لديهم شكل معين من هذا الجين لديهم سمات تجعلهم أزواج أفضل من غيرهم ، لاتسام صفاتهم  بالامتنان والثقة والتسامح.


 في دراسة حديثة أجريت على 142 شخصًا  يعيش حوالي 71 من المتزوجين حديثًا ، في  مستوى أعلى من الرضا في علاقتهم.


وخلال الدراسة، قام العلماء بتجنيد 142 شخصًا قاموا للتو بالزواج وتتبعوهم خلال الفترة المضطربة التي تلي شهر العسل.


أجريت الدراسة على أمريكيين ويقول الباحثون إن جين CC موجود في حوالي واحد من كل ثلاثة (37 في المائة) من الأمريكيين الأفارقة.


ومع ذلك ، فهو أكثر شيوعًا في مواطني الولايات المتحدة من أصل أوروبي ، حيث يمتلك 70 في المائة من هؤلاء السكان جين CC.


وبحسب الدراسة  شعر أصحاب الجين CC بمزيد من الامتنان لازواجهم ، وأفادوا بثقة أكبر في ازواجهم ، وكانوا أكثر تسامحًا مع شركائهم ، وكانوا أكثر رضا عن زيجاتهم من أفراد AC / AA ، '' .


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