3 أسباب قد تعطل مسيرة تألق مصطفى محمد في تركيا

يواصل مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراي، التألق في الملاعب التركية، بعد انضمامه للفريق قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة.





مصطفى محمد سجل 4 أهداف في 5 مباريات، ليكتب شهادة تألق في أولى خطواته الإحترافية، ولكن هل يدوم هذا التألق؟ أم يتوقف عند مرحلة معينة؟

في هذا التقرير، نستعرض 3 أسباب قد تصعب مهمة مصطفى محمد في تركيا

اللغة

عامل اللغة قد يكون المشكلة الأكبر التي تواجه مصطفى محمد في بلاد الأتراك، فبالطبع اللاعب لا يجيد اللغة التركية، وأيضًا لا يجيد اللغة الإنجليزية، ما قد يجعل تواصله مع زملائه أو مدربه صعبًا، وهو ما قد يؤثر على اللاعب الفترة المقبلة

ضغط جماهير الخصوم

بالفعل بدأ الضغط على مصطفى محمد من قبل جماهير الخصوم، فقامت مجموعة من جماهير نادي فنربخشة في تلفيق تهمة تحرش للاعب، عن طريق محادثة مزيفة، وستستمر تلك الأمور في الفترة المقبلة، لأن الجمهور التركي معروف بتعصبه الأعمى، إضافة إلى أن مصطفى سجل أوراق اعتماده بالفعل في قائمة المكروهين من نادي فنربخشة، بإعلانه رفضه الانتقال لهم وتفضيله لجالاتا سراي، بل والتسجيل في شباكهم في مباراة الديربي.

التفكير في العروض الأخرى

بدأت بعض التقارير الصحفية في ربط مصطفى محمد ببعض العروض الأوروبية، ومنها اهتمام كريستال بالاس الإنجليزي به، فمع تألقه، ستزداد العروض الرسمية والشفهية واهتمام الأندية الأخرى به، ولكن الأولوية ستكون لبيعه بصفة نهائية لجالاتا سراي، وكل هذا قد يشكل ضغوطًا مستمرة عليه لتفكيره في خطوته المقبلة.