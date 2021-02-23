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حوادث

ضبط 24000 عبوة طحينة مجهولة المصدر في الإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:08 ص
سلع فاسدة
سلع فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 24000 عبوة "طحينة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش  والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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