ضبط 24000 عبوة طحينة مجهولة المصدر في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 24000 عبوة "طحينة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.



