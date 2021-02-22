كشف اللواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري للرماية، تفاصيل انطلاق التدريبات الرئيسية لكأس العالم للرماية.





وقال حسني خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم": " تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية يعد إنجاز للدولة المصرية خاصة في هذا التوقيت الذى يشهد إغلاق من مختلف دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا".





وتابع حسني:" غدا تبدأ التدريبات الرئيسية للبطولة وبعد غد تكون البداية الفعلية للبطولة، مردفا: "لدينا ابطال حاصلين علي جوائز فردية كبيرة".



