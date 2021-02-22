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تفاصيل انطلاق التدريبات الرئيسية لكأس العالم للرماية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:54 م
اللواء حازم حسني
اللواء حازم حسني
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حمزة شعيب
كشف اللواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري للرماية، تفاصيل انطلاق التدريبات الرئيسية لكأس العالم للرماية.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم": " تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية يعد إنجاز للدولة المصرية خاصة في هذا التوقيت الذى يشهد إغلاق من مختلف دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا".

وتابع حسني:" غدا تبدأ التدريبات الرئيسية للبطولة وبعد غد تكون البداية الفعلية للبطولة، مردفا: "لدينا ابطال حاصلين علي جوائز فردية كبيرة".

وأردف:" أقوى الوفود المشاركة هي الهند وروسيا وبيرو وستكون منافسة كبيرة بين كل المنتخبات، مضيفا: "نطمح في الحصول على ميدالية وتقديم اداء مشرف".
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