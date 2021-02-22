إدارة بايدن: حل الدولتين أفضل سبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، الاثنين، أن واشنطن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لوكالة "رويترز".





وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إنه أجرى محادثة عظيمة مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي ناقشا خلالها الشراكة والتحديات الإقليمية المشتركة وجهود مكافحة فيروس كورونا.





وشدد الوزير الأمريكي خلال الاتصال على أن بلاده لا تزال ملتزمة بضمان أمن إسرائيل.



