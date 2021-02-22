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رياضة

الأهلي وسيمبا التنزاني.. سفير مصر يعلن حضور 30 ألف مشجع في لقاء الغد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:36 م
الاهلي وسيمبا
الاهلي وسيمبا
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عمرو ابوبكر
كشف محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا، عن موقف حضور الجماهير مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها غدًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وقال "جابر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس 2"، إن سيمبا التنزاني حصل على موافقة رسمية من "كاف" بحضور 30 ألف مشجع لمباراته أمام النادي الأهلي.

وأكد سفير مصر أن، الأهلي نادٍ كبير، والجماهير تسانده من كل الأماكن حول العالم، ولكن الجالية المصرية في تنزانيا ليست كبيرة، ونرغب في تواجد جماهيري يساند النادي الأهلي خلال مباراة الغد. 

وأشار سفير مصر، إلى أن دوري أبطال أفريقيا بطولة كبيرة وهامة ونتمنى أن يكون اللقب داخل مصر كل عام، وننحاز دائمًا إلى بلدنا الحبيبة مصر. 

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