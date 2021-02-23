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سيؤدي لطرد المستأجر.. رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم لن يحتمل أي تعديل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:29 ص
صدى البلد
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عادل نصار
أكد المحامي محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن قانون الإيجار القديم ليس منذ 100 عام كما يُقال، حيث إن الدولة أرادت تنظيم الحياة الإدارية، موضحا أنه تم إصداره في العصر الانفتاحي للرئيس محمد أنور السادات من قبل السلطة التشريعية.

وأضاف "عبد العال"، خلال حوار عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المحكمة الدستورية تصدت للقانون وأنهت كل السقطات، مشيرًا إلى أن العقد في الإيجار القديم لم يُصبح مؤبدًا وأصبح محدد المدة، مؤكدًا أن القيم الإيجارية التجارية تم زيادتها.

وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لم يعد يحتمل تعديلات عليه، أي تعديل سيخل بعمله ويؤدي لطرد المستأجر، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أجرت على القانون الحالي 30 تعديل، موضحًا أن التعديل على قانون الإيجار القديم سيكون ظلم للمستأجر.
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