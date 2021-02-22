محام: الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز على السوشيال ميديا ..فيديو

قال المستشار وسام إسماعيل ، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، إن أي شخص يتعرض للابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي يتوجه إلى مباحث الإنترنت في أكاديمية الشرطة القديمة بميدان العباسية لتقديم بلاغ.

وأضاف وسام إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "مسئولو شرطة الإنترنت يقومون بتحرير محضر، ويتم عرض الأمر على الجهات المختصة".





وتابع وسام إسماعيل "تصل عقوبة الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحبس بحد أدنى 6 أشهر وغرامة تبدأ من 3 آلاف جنيه في حالة ثبوت الجريمة من الشخص المبتز للآخر، وتتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة مجددا لفعل نفس الجريمة".





وأكد "القانون يعتد بأي رسائل أو سكرين شوت أو محادثات عبر وسائل التواصل الإلكترونية، ويتم تفريغ نص المحادثات وتعرض على النيابة".



