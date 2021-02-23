فى عيد ميلادها.. ما عمر الفنانة حنان مطاوع

ركزت حنان مطاوع على حياتها المهنية بشكل كبير، حتى باتت اختياراتها لشركاء حياتها جميعهم من الوسط الفني، إذ نشأت قصة حب بينها وبين الممثل المصري أحمد رزق، بعدما التقيا أثناء مشاركتهما معا في فيلم "إوعى وشك" وعاشا مرحلة الخطوبة مطولًا قبل الانفصال بشكل سريع ونهائي نتيجة خلافات شخصية نشبت بينهما لم يكشفا عنها، وتزوج بعدها أحمد رزق من فتاة مغربية، وأنجب منها ثلاثة أطفال.

وبعد سنوات عدّة أعلنت حنان مطاوع ارتباطها بشاب يعمل في مجال الفن، وهو المخرج السينمائي أمير اليماني، وقرّرا بعد عام على تعارفهما تتويج قصة حبّهما بالزواج في شهر أغسطس عام 2016.

​​​​​​​عاشت مطاوع الأمومة لأول مرّة بشكل سريّ، ومن دون أن يدري أحد بذلك وصدمت متابعيها عندما أخبرتهم بعد فترة، واعتبروا أنها أخفت عنهم الأمر بعد كل تلك الأشهر، لكن السبب وراء هذا الكتمان، هو أنها علمت بخبر حملها خلال تصوير مسلسل "لمس أكتاف".





وأضافت حنان مطاوع أنها لم تُخفِ الخبر، خاصة أنها اكتشفت فجأة حملها، قائلة: “مكنش في خطة وعرفت الحمل في وسط التصوير وكانت خضة وارتبكت ومكنش عندي أية تحضيرات من أي نوع".





​​​​​​​واستطردت: "فترة الحمل كانت صعبة جدًا لأنني كنت أعاني من آلام في الظهر، ​​​​​​​وفي الوقت عينه كنت أصور ​​​​​​​شخصية عايدة في مسسل "لمس أكتاف" ​​​​​​​وهي شخصية صعبة جدًا".





أما اسم ابنتها فقد أثار الجدل أيضا حول سبب اختيارها لهذا الاسم وكشفت عن معنى اسم "أماليا"، وهو اسم فرعوني يعني الأميرة الصغيرة إبنة الملك، وكانت تريد إسمًا عربيًا قديمًا أو اسمًا مصريًا خاصًا بثقافة بلدها.



